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محافظات

غدا، ميناء بورسعيد يستقبل السفينة AIDA Blu على متنها 1500 سائح

سفينة سياحية، فيتو
سفينة سياحية، فيتو

يستقبل ميناء بورسعيد السياحي، غدا الأربعاء، في الخامسة فجرٱ،  السفينة AIDA Blu على متنها 1500 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن جانبه وجه اللواء  محب حبشي، محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي من شأنها توفير كافة سبل الراحة لرواد السفينة السياحية، خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الرواج السياحي المنشود.

ومن المرتقب أن تقوم محافظة بورسعيد بتنظيم عدد من العروض الفنية للترحيب بالسفينة، والتي تعكس التراث المصري والبورسعيدي، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة.

هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم رحلات سريعة للسياح من بورسعيد إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، بجانب رحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة  للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية.

 

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