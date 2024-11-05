حملة مفاجئة بمنطقة فلمنج وباكوس لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم، برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مفاجئة بشارع طيبة،شارع مصطفى كامل فلمنج وباكوس، وشارع محطة السوق باكوس وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، بوجود إشغالات وتعديات على حرم الطريق العام.

وأكد حبيب أنه على الفور، قامت الإدارات المعنية بالحي بشن حملة مفاجئة في وجود السيدة المهندسة سكرتير عام الحى وبرفقة شرطة المرافق بالحى تم خلالها رفع كافة الإشغالات، والتعديات التي تعوق حركة المارة، والتشديد على كافة المحال والباعة بالمنطقة بعدم السماح بتكرار أي مخالفات مرة أخرى.

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٢٦ حالة إشغال متنوع وعدد ٣٨ حالة هالك وعدد ٣٥ كتل خرسانية وعدد ٣٥ كاوتش وعدد ٧ حواجز حديدية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة الإشغالات ومنعها بالطريق العام لتسهيل حركة المرور والمواطنين وفرض الانضباط بالشوارع المختلفة وتحسين المظهر الحضارى لها، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين