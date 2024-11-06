زي النهارده، مولد سليمان القانوني أعظم حكام الدولة العثمانية

في مثل هذا اليوم من عام 1494 ولد سليمان القانوني، الخليفة العثماني، وعاشر سلاطين الدولة العثمانية وخليفة المسلمين الخامس والسبعين.

من هو السلطان سليمان القانوني؟

سليمان الأول، الشهير بسليمان القانوني، ولد بمدينة طرابزون التركية، وهو ثاني من حمل لقب «أمير المؤمنين» من آل عثمان، بعد أن بلغت الدولة العثمانية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم بذلك الوقت.

كما يعد صاحب أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520م حتى وفاته في 7 سبتمبر سنة 1566م خلفًا لأبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني.

وعُرف في الشرق باسم سليمان القانوني لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني كما عرف عند الغرب باسم سليمان العظيم بعد أن أصبح حاكمًا بارزًا في أوروبا خلال القرن السادس عشر، وتزعم قمة سلطة الدولة الإسلامية العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقاد سليمان القانوني الجيوش العثمانية لغزو المعاقل والحصون المسيحية في بلجراد ورودوس وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن يتوقف في حصار فيينا في 1529م. وضم أغلب مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصفويين ومناطق شاسعة من شمال إفريقيا حتى الجزائر تحت حكمه، وسيطرت الأساطيل العثمانية في عهده على بحار المنطقة من الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر حتى الخليج.

وفي خضم توسيع الإمبراطورية، أدخل سليمان إصلاحات قضائية تهم المجتمع والتعليم والجباية والقانون الجنائي وحدد قانونه شكل الإمبراطورية لقرون عدة بعد وفاته.

ولم يكن سليمان شاعرًا وصائغًا فقط بل أصبح أيضًا راعيًا كبيرًا للثقافة ومشرفًا على تطور الفنون والأدب والعمارة في العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية وكان يتحدث أربع لغات: العربية والفارسية والصربية والجغائية (لغة من مجموعة اللغات التركية مرتبطة بالأوزبكية والأويغورية).

يعتبر بعض المؤرخين هذا السلطان أحد أعظم الملوك لأن نطاق حكمه ضم الكثير من عواصم الحضارات الأخرى كأثينا وصوفيا وبغداد ودمشق وإسطنبول وبودابست وبلغراد والقاهرة وبوخارست وتبريز والجزائر وغيرها.

عن الدولة العثمانية

الدَّوْلَةُ العُثمَانِيَّة، أو الدَّوْلَةُ العَلِيَّةُ العُثمَانِيَّة (بالتركية العثمانية: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِيّه؛ هي دولة إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لأكثر من 600 سنة، وبالتحديد من 27 يوليو 1299م حتى 29 أكتوبر 1923م.

نشأت الدولة العُثمانيَّة بدايةً كإمارة حُدود تُركمانيَّة تعمل في خدمة سلطنة سلاجقة الروم، وترد الغارات البيزنطيَّة عن ديار الإسلام، وبعد سُقُوط السلطنة سالفة الذِكر استقلَّت الإمارات التُركمانيَّة التابعة لها، بما فيها الإمارة العُثمانيَّة، التي قُدِّر لها أن تبتلع سائر الإمارات بِمُرور الوقت.

وعبر العُثمانيُّون إلى أوروبا الشرقيَّة لأوَّل مرَّة بعد سنة 1354م، وخلال السنوات اللاحقة تمكَّن العُثمانيُّون من فتح أغلب البلاد البلقانيَّة، وتحوَّلت إمارتهم الصغيرة إلى دولة كبيرة، وكانت أوَّل دولةٍ إسلاميَّة تتخذ لها موطئ قدم في البلقان، كما قُدِّر لِلعُثمانيين أن يفتتحوا القسطنطينية سنة 1453م، ويُسقطوا الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة بعد أن عاشت أحد عشر قرنًا ونيفًا، وذلك تحت قيادة السُلطان محمد الفاتح.