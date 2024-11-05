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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يجتمع بالواعظات

الدكتور عاصم محمود
الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء اجتماعه الأول بالواعظات وفق توجيهات الدكتور الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

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وقد أكد الدكتور وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددا من النقاط الهامة من أبرزها الواعظات لهن دور بارز في نشر صحيح الدين في الأوساط النسائية، وخاصة في المسائل الخاصة بالنساء.

وأوضح  أن الأوقاف تواجه التفكك الأسري بخطة دعوية توعوية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ من خلال إنتشار مكثف للندوات في المساجد، ونشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الخطة تتضمن عددا من الموضوعات التى تتعلق بتمكين الأسرة ومنها  كيفية اختيار شريك الحياة وأصول المودة والرحمة بين الزوجين. والتحذير مما يسمى بالخرس الزوجي والتحذير من إدمان التواصل الاجتماعي، وما تسببه من القطيعة بين الزوجين والتحذير من إفشاء الأسرار الزوجية وخطورة التخبيب بين الزوجين بإفساد علاقتهما.


وأكد وكيل الوزارة، أن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين وأن كلا منهما يكمل الآخر في أداء رسالته.
مع مطالبتهن في التوسع في الأنشطة الدعوية ومواجهة كافة المخاطر التي تهدد الأسرة من خلال الدروس بالمساجد، والندوات، والقوافل، ومواقع التواصل.
 

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