الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: نعمل على التحول للأخضر والطاقة النظيفة بالشراكة مع البنك الأوروبي

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو
ads

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجلسة النقاشية التى عقدها البنك الأوروبي للإعمار عن مستقبل المدن الخضراء ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي.

 

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على التحول للأخضر والطاقة النظيفة بالشراكة مع البنك الأوروبي بهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، والحصول على رضاهم.

 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في المنتدى الحضري العالمي

المنتدى الحضري العالمي، زامبيا تطلب الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير القرى


وأضاف محافظ القاهرة أن شبكة الصرف الصحى تغطى محافظة القاهرة بشكل كامل عدا نقاط قليلة للغاية على أطراف العاصمة جارى العمل على استكمالها، مشيرًا إلى وجود أكبر محطة للصرف الصحى فى الشرق الأوسط بمنطقة الجبل الأصفر، كما تغطي شبكة المياه النظيفة كافة أحياء القاهرة. 


وأضاف محافظ القاهرة أن هناك خطة بالقاهرة لتنفيذ مشروعات النقل النظيف من بينها تحويل ٢٦٠٠ أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى خلال ٥ سنوات، كما دشنت المحافظة مشروع كايرو بايك للدراجات كنوع من النقل البديل صديق البيئة.
وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه يتم العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى كشريك أساسي في تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة، حيث شاركت شركات قطاع خاص في تنفيذ المشروعات القومية التي تمت في الآونة الأخيرة، كما تم الاستعانة بشركات نظافة خاصة بالمنطقتين الشرقية والغربية ما خفف العبء عن هيئة النظافة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أحمد خالد حسن التحول للأخضر الطاقة النظيفة الفريق أحمد خالد حسن د إبراهيم صابر محافظ القاهرة للمنتدى الحضري العالمي

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورا غير مسبوق

وزيرة التنمية المحلية: تمكين المحليات في قيادة التنمية المستدامة

مساعد وزير التنمية المحلية: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لأهداف التنمية المستدامة

المنتدى الحضري العالمي، زامبيا تطلب الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير القرى

منال عوض تبحث مع وزير الإسكان الماليزي مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

وزيرة التنمية المحلية: الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

الإسكان تحذف 10 مدافن منها مقبرة سامي البارودي من الطراز المعماري المميز بالقاهرة

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية التقرب إلى الله وتحصين النفس

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads