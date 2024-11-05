وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في المنتدى الحضري العالمي
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحفل الافتتاحي للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد في مصر تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤.
وشهدت فعاليات افتتاح المنتدى الحضري العالمي، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من رؤساء الدول وفود أممية ودولية رفعية المستوى، عرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية.
وكانت قد انطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
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