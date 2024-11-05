وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد اتحاد البلديات الهولندية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا اليوم مع وفد من اتحاد البلديات الهولندية وسفارة هولندا بالقاهرة.



وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني المنتدي الحضري العالمي وضم الوفد كل من شارون ديكسما، عمدة أوترخت ومدير اتحاد البلديات الهولندية، وإيفا فيتمان، نائب سفير هولندا في مصر، وميشيل تير مير، مستشار السياسات، اتحاد البلديات الهولندية، وماثيوس بيترس، رئيس العلاقات الخارجية مدينة اوترخت، وسنا هيوتيلين مدير مشروعات مصر اتحاد البلديات الهولندية، وأميرة الصيرفي قائد فريق مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في صعيد مصر، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد اتحاد البلديات الهولندية خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي، وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون القائم بين الجانبين في مجالات تقديم الدعم الفني وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في عدد من محافظات الصعيد، وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى توليه لتطوير نظم العمل المحلي وبناء القدرات والتدريب والدعم الفني للعاملين بالمحليات بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء وبصفة خاصة في المراكز التكنولوجية، مشيرة إلى ان الادارة المحلية من الجهات الإدارية المهمة التي تتعامل مع المواطنين بصورة يومية، ونسعي بصورة مستمرة لتطوير مهارات العاملين بالمحليات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي اهتمامها بملف تمكين المرأة بمختلف المحافظات ودعمها اقتصاديًا عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستوي الدخل، كما أكدت على دعم الوزارة للحرف التراثية واليدوية في القري بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أشادت شارون ديكسما، مدير اتحاد البلديات الهولندية بالتنظيم الرائع المنتدي الحضري العالمي في نسخة الحالية بالقاهرة.

كما عرض الوفد الهولندي خلال اللقاء لأهم الأنشطة التي يقوم بها اتحاد البلديات الهولندية علي أرض المحافظات المصرية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سواء ما يخص تطوير خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم آليات المشاركة المجتمعية، والدورات التدريبية المتنوعة المقدمة للكوادر المصرية في مجالات إدارة المياه وتمكين المرأة والعديد من المجالات الأخرى.

كما أشادت شارون ديكسما، بجهود وزيرة التنمية المحلية والوزارة في ملف التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين فيما يخص مجالات التدريب والتمكين الاقتصادي ودعم البنية التحتية، وأعربت مدير اتحاد البلديات الهولندية عن تطلعها لاستكمال التعاون بين الجانبين وبصفة خاصة مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات المياه والصرف الصحي.

كما أكدت الدكتورة منال عوض علي رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة علي أن يشمل محافظات الدلتا بجانب ما يتم تنفيذه في محافظات الصعيد.