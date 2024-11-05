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أخبار مصر

وزير العمل: السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار لدعم خطط التنمية وتوفير فرص العمل

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة  تولان بندارا، ومدير العلاقات العام بالسفارة مختار حسن، وعددِ من المستثمرين السريلانكيين، لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك.

 

وخلال اللقاء أكد الوزير جبران توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدها مصر، ويُوفر المزيد من فرص العمل.

رحب الوزير جبران  بطلب الوفد السيرلانكي أهمية التنسيق خلال الفترة المُقبلة لتسهيل إجراءات تقنين تراخيص عمل الأجانب داخل الشركات والاستثمارات السريلانكية داخل مصر، مُشيدًا بخطة التوسع في حجم هذه الاستثمارات، التي نجحت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الآن للشباب المصري..

وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل لتوفير إحتياجات هذه الشركات من العمالة المصرية المُدربة.

وخلال الإجتماع تواصل وزير العمل هاتفيا،مع السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتأكيد على إزالة كافة المعوقات أو التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ووجه جبران الشكر والتقدير إلى وزير الاستثمار على تعاونه في مجالات التشجيع على الاستثمار..

 

من جانبه، أشاد تولان بندارا بالعلاقات المصرية السيرلانكية، وحجم الاستثمارات الحالية، الذي أكد زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة،وتمويل المشروعات الصغيرة.

وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة من جانب الوزير محمد جبران،بشأن التنسيق لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل الشركات السيرلانكية،التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل  وتبادل الخبرات في هذا المجال..

 

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