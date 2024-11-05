محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لينا بلان، قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية، خلال زيارتها اليوم لمدينة رشيد ومن أمام قلعة "قايتباي" بمدينة رشيد، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الدولي وتعميق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر وفرنسا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية والسياحية والثقافية.

حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك

وفي مستهل الزيارة، رحبت محافظ البحيرة بالقنصل الفرنسي، وأكدت حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع دولة فرنسا وتعميق أواصر الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي تمتد جذورها عبر العصور.

محافظة البحيرة تمتلك مقومات هائلة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على المكانة الرائدة لمصر على الساحة الدولية، حيث تشهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لافتةً إلى أن محافظة البحيرة تمتلك مقومات هائلة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية، مما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية مميزة، خاصةً مع تلاقي النيل الخالد بالبحر المتوسط.