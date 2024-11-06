الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس تيمون الرسول

الكنيسة
الكنيسة


 تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس تيمون الرسول، أحد السبعين، وأحد الشمامسة السبعة.

قصة القديس تيمون الرسول

﻿ تُعيِّد الكنيسة في هذا اليوم بعيد استشهاد القديس تيمون، وهو أحد السبعين رسولًا الذين عيَّنهم الرب وأرسلهم للكرازة، ونال هذا القديس مواهب شفاء الأمراض وإخراج الشياطين، ولازَمَ الرب حتى صعوده إلى السماء، وبعدها لازَمَ الرسل، ونال معهم نعمة الروح القدس يوم الخمسين. ثم انتخبه الرسل ضمن السبعة شمامسة الذين أقامهم الرسل وكانوا مملوئين نعمة وحكمة ( أع 6: 2 – 4).

وبعد أن أقام مدة في خدمة الشماسية وضع عليه الرسل اليد أسقفًا على بصرة ببلاد العرب، حيث بشَّر فيها بالسيد المسيح، وعمَّد الكثيرين من أهلها، فغضب الوالي، وقبض عليه، وعذبه بعذابات كثيرة، وأخيرًا أحرقه بالنار، فنال إكليل الشهادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تيمون الرسول قصة القديس تيمون الرسول الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الكنيسة الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

ترامب يتقدم في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات وهاريس تتفوق في جورجيا بـ 3 %

هاريس: ترامب يخطط للانتقام من أعدائه إذا وصل إلى البيت الأبيض

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة وصفاء أبو السعود ضمن القائمة

ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره

ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت

أبرز الولايات التي يتفوق فيها ترامب على هاريس

ترامب يحصد 95 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 لهاريس حتى الآن

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads