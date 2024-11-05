القبض على فردى أمن شركة لسرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع
القى رجال المباحث القاهرة، القبض على فردى أمن شركة لسرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع الأول.
كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط (فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهم.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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