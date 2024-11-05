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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات في الطالبية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين– لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتم ضبط عناصر التشكيل العصابي حال استقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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قسم شرطة الطالبية وزارة الداخلية اخبار الحوادث

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