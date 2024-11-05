تفاصيل تعرض أحد نواب البرلمان لحالة إغماء أثناء الجلسة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعرض النائب سمير أبو شامة، لحالة إغماء.

تعرض النائب سمير أبو شامة لحالة إغماء.

وتدخلت الفرق الطبية في مجلس النواب، لمحاولة إسعاف النائب بعد إصابته، وتم نقله إلى خارج القاعة.

نقل النائب سمير أبو شامة إلى أحد المستشفيات

ونقلت سيارة الإسعاف، النائب سمير أبو شامة، إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وخلال الجلسة، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالدعوات للنائب بتمام الشفاء العاجل.

وقبيل رفع الجلسة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى اللجان النوعية المختصة، بعد موافقة اللجنة الدستورية التشريعية بالمجلس، مؤكدة اتفاقهما مع الدستور والقانون.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحيلت للجنة الشئون الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، أحيلت للجنة التضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

رفع جلسة النواب

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حتى يوم الأحد الموافقة 17 من شهر نوفمبر الجاري.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشهدت الجلسة الاستماع لعدد من النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وخلال الجلسة اليوم، استمع النواب، لبيان وزير المالية، أحمد كجوك، بشأن سياسات الوزارة في التعامل مع عدد من الملفات وبينها الضرائب وضبط الدين العام والاقتراض.

كما وافق مجلس النواب، على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025.