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اقتصاد

البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 


وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.

 

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