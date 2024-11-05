الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طهران: وفاة جمشيد شارمهد قبل إعدامه بتهمة تنفيذ هجمات إرهابية

جمشيد شارمهد، فيتو
جمشيد شارمهد، فيتو

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية قولها، اليوم الثلاثاء، إن المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه الذي أعلنت عنه طهران أواخر الشهر الماضي.

 إعدام جمشيد شارمهد يوم 28 أكتوبر

وتحدثت وسائل إعلام رسمية في البداية عن إعدام جمشيد شارمهد يوم 28 أكتوبر الماضي بعدما أصدر القضاء الإيراني عليه حكما بالإعدام في عام 2023 بتهمة تنفيذ "هجمات إرهابية".

وقال أصغر جهانجير، المتحدث باسم السلطة القضائية "توفي جمشيد شارمهد قبل تنفيذ حكم الإعدام"، دون تقديم مزيد من المعلومات، بحسب رويترز.

وأوضح جهانجير، في مؤتمر صحفي في طهران "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ"، وفقا لفرانس برس.

وكانت ابنته غزالة شارمهد طالبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بتقديم دليل على أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه، وبتسليم جثمان والدها على الفور.

 وتسبب نبأ إعدام شارمهد في تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين طهران وبرلين إذ أغلقت السلطات الألمانية القنصليات الإيرانية في أنحاء ألمانيا.

الضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز

وكانت محكمة في طهران قد أصدرت في فبراير 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد، البالغ من العمر 69 عاما يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية، لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" والضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز في أبريل 2008 أوقع 14 قتيلا ونحو 300 جريح.

واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران باستغلال المحتجزين لديها لأغراض سياسية وكذلك استغلال دعم ألمانيا لإسرائيل في الصراع المحتدم بالشرق الأوسط كذريعة لإعدام شارمهد.

من هو جمشيد شارمهد

ولد جمشيد شارمهد في طهران، وهاجر إلى ألمانيا في الثمانينات وانتقل للعيش في الولايات المتحدة سنة 2003، وعُرف خصوصا بتصريحاته المناوئة للنظام الإيراني على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية.
و كان  جمشيد شارمهد مهندس برمجيات، وعمل وكتب لموقع إلكتروني تابع لمجموعة "تندر" المعارضة الإيرانية في الخارج التي تدعو للعودة إلى النظام الملكي.
 

إيران توجه رسالة عاجلة إلى إسرائيل: انتظروا الوعد الصادق 3

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمشيد شارمهد السلطة القضائية الايرانية المواطن الإيراني الألماني طهران حكما بالإعدام

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا

بعد الانتخابات الأمريكية، إيران تستعد للرد على إسرائيل بصواريخ مزودة برؤوس حربية مدمرة

الوعد الصادق 3، إعلام عبري: إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي

الأكثر قراءة

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريب نتيجة عطل فني

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 تصريحات هامة لوزير المالية أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads