الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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سياسة

رئيس النواب يوجه رسالة طمأنة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رسالة من رئيس النواب
رسالة من رئيس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن المناقشات والحوار مستمران.

 

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة.

 

الحوار والمناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ممتدة لفترة طيبة

 وقال رئيس النواب: الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.

 

لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري تشكيل لجنة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية

وأكد جباري، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.

 

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيسطره التاريخ بأحرف من نور لما تناوله من تفاصيل مهمة.

 

وقال النائب: لم أجد قانون عليه كل هذا التوافق من كافة الجوانب مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يعد نقلة نوعية بما يتماشى مع الدستور الحالي.

 

وأضاف سليمان: أفتخر كوني عضوا في هذا المجلس الذي أخرج هذا أعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تنطبق عليه كافة معايير جودة التشريعية فيما يتعلق بالموائمة والملائمة ودوافع التشريع.

 

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