الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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مدير "تعليم دمياط " يتفقد مدارس رأس البر

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يتابع المدارس

قام ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بزيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة رأس البر الابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية والارتقاء بمستواها.

" عمارة " يشدد على أهمية الانضباط الإداري والتعليمي في المدرسة

 

خلال الزيارة، شدد عمارة على أهمية الانضباط الإداري والتعليمي في المدرسة، مؤكدًا ضرورة التزام أولياء الأمور بمواعيد زيارة المدرسة وتفعيل نظام الغياب بشكل مستمر. كما أكد أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة وانتظام الطابور الصباحي، مشددًا على ضرورة تواجد معلم الحصة الأولى مع طلابه في الطابور.

عمارة يتابع سير العملية التعليمية
عمارة يتابع سير العملية التعليمية

وأشار عمارة إلى أهمية دور المعلم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.

كما أكد أهمية التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

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