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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في واقعة وفاة طالب بمدرسة ببورسعيد

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

 أجرت  النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة.


وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤؛ وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.

 

النيابة الإدارية تحقق في واقعة وفاة طالب بمدرسة ببورسعيد

حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة إسلام الكيكي رئيس النيابة، وعضوية كل من محمد العدل، وأحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة.

 وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤ داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لأحد المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍّ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.


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النيابة الإدارية محافظة بورسعيد قسم شرطة المناخ مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

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