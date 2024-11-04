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بعد واقعة بورسعيد، تفتيش الطلاب بجهاز كشف المعادن في المنوفية (صور)

تفتيش الطلاب بجهاز
تفتيش الطلاب بجهاز كشف المعادن فى المنوفية

قامت إدارة اشليم الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، بتفتيش الطلاب بجهاز كشف المعادن.

حيث تم تخصيص مدرسين لتفتيش الطلاب بينما تم تخصيص مدرسات لتفتيش الطالبات ذاتيا، وذلك بعد واقعة مقتل طالب داخل مدرسة فى بورسعيد.

تفتيش حقائب الطلاب

وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تقرر تشكيل لجنة للمرور على المدارس مهمتها متابعة تفتيش حقائب الطلاب للتأكد من خلوها من أي آلات حادة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن اللجنة لا تكتفي بتفتيش الحقائب فقط بل تقوم بدور توعوي للطلاب أيضا، وهو إجراء احترازي اتخذته مديرية التربية والتعليم حفاظا على حياة الطلاب.

كما شهدت مدرسة عبد العزيز فهمي الإعدادية في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية اصطحاب بعض طلاب المدرسة آلات حادة في حقائبهم.

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