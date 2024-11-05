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حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة السرقة بالإكراه في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات،  في سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة المرج.


بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة وإصابته من قبل شخصين.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة المرج من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم  أسلحة بيضاء.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهم، وارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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محكمة جنايات القاهرة حيازة أسلحة بيضاء منطقة المرج قسم شرطة المرج

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