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اقتصاد

خبراء: مصر مؤهلة للريادة العالمية في صناعة التعهيد بفضل هذه المميزات

خدمات التعهيد، فيتو
خدمات التعهيد، فيتو

أكد خبراء صناعة التعهيد أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهلها للريادة العالمية في صناعة التعهيد حيث تتمتع بمزايا إستراتيجية عدَّة. 

 

مميزات تؤهل مصر بصناعة التعهيد 

وأشاروا إلى أن من ضمن المميزات  موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يتوسط منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، توافق المنطقة الزمنية، توافر الكوادر الشبابية الموهوبة، التنوع اللغوي، والتنافسية في تكاليف تقديم الخدمة، هذا إلى جانب الدعم الحكومي المستمر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل في  بهدف تعزيز الفهم  لقطاعي تعهيد للعمليات التجارية  وإدارة تجربة العملاء حيث سلطت الورشة الضوء على الفرص الهائلة للنمو في مصر. 

تناولت الورشة بيانات شاملة عن الوضع الحالي لقطاعي تعهيد العمليات التجارية وإدارة تجربة العملاء في مصر، معتمدة على رؤى خبراء التعهيد.

 كما استعرضت الورشة دور القطاع كأحد أكبر مشغلي الخريجين من مختلف التخصصات، بما في ذلك الطلاب الجامعيين وخريجي المعاهد الفنية، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل الصيفية والجزئية لتلائم كافة ظروفهم.

 كما أكدت الورشة على تعزيز الشمولية التي يتبناها القطاع من خلال تقدير المرأة وذوي الإعاقة، ما يخلق بيئة عمل متنوعة بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا المجال آفاقًا للنمو المهني ويسهم في نقل المعرفة من الشركات العالمية، مما يعزز القدرات المحلية.

كما استكشف الحضور مكانة مصر المتنامية كوجهة رائدة لخدمات التعهيد للعمليات التجارية ومستقبل إدارة تجربة العملاء، وتصاعد ترتيب مصر عالميًا، حيث ارتفعت من المرتبة 11 إلى الثالثة وفقا لتقرير مؤشر الثقة الصادر  في نوفمبر 2023. 

اكدت أماني ربيع، الرئيس التنفيذي للتطوير باحدى شركات التعهيد العالمية العاملة فى مصر انهم ملتزمون بتسليط الضوء على النمو السريع لقطاع خدمات التعهيد للعمليات التجارية في مصر، بما يتماشى مع رؤية 2030 مشيرة الى الفوائد الكبيرة التي يقدمها القطاع، مثل خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات بشكل عام  إلى جانب تقدم مصر في التصنيفات العالمية، والذي يُبرز حيوية هذا القطاع، خاصة مع الدعم الحكومي.

المواهب المتميزة والتنوع اللغوي 

مستقبل صناعة التعهيد في مصر

تشجيع صناعة التعهيد، توصيات برلمانية للحكومة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

 قال  مانوج مودجال، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة عالمية للتعهيد ان  مصر تحتل  مكانة هامة جغرافيًا واستراتيجيًا، إلى جانب توافر المواهب المتميزة والتنوع اللغوي، مما يجعلها لاعبًا أساسيًا في مجال تجربة العملاء عالميًا حيث  نستفيد من هذه المواهب فى ايزون فليكس ونعمل على دمج الابتكارات الرقمية لتحقيق التميز، كما يتضح من تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل انخفاض معدل فقدان العملاء وارتفاع معدلات رضاهم. 

 

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