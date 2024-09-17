تشجيع صناعة التعهيد، توصيات برلمانية للحكومة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

تضمنت توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للحكومة الجديدة، عدد من التوصيات المهمة منها تشجيع صناعة التعهيد وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

توصيات برلمانية بشأن برنامج الحكومة بقطاع الاتصالات

وأوصت اللجنة الحكومة، بإصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، قانون حرية تداول المعلومات، وقانون التسوق الإلكتروني، الذي يحمي المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.

واشتملت توصيات لجنة الاتصالات حول برنامج الحكومة على ما يلي:

تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لاسيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.

الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي

اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم.

تدريب الشباب في قطاع الاتصالات

التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخاطب طلاب البرامج والنشء.

تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

تطوير مكاتب البريد

سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها، وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع، لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية، باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.

قياس جودة شبكات المحمول

قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، ومراقبة الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.

سرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.

ضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.

سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي.

التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.

دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.

رفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما.

إسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم.

إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.