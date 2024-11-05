ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من حياته شنقا داخل مخزن ملابس بشارع التلفزيون بوسط مدينة الأقصر، لمروره بضائقة مالية.

التفاصيل الكاملة



بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع شاب شنقا يدعى «ا.ع.خ» 36 عاما مقيم بجزيرة العوامية بدائرة قسم شرطة الأقصر، متزوج ولديه 2 من الأبناء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية لحين صدور قرار التصريح بالدفن.

لا شبهة جنائية



وأفادت التحريات بأن الشاب تغيب عن مسكنه وعندما لاحظ أشقائه ذلك قاموا بالبحث عنه ليجدوه ذهب إلى مخزن ملابس خاص به، وأنهى حياته شنقا بحبل معلق في سقف المروحة، كما تبين أن السبب وراء الحادث هو أزمة مالية يمر بها، كما لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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