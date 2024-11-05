عبد المنعم إمام: سياسات الحكومة قسمت الشعب لطبقتين

انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، السياسات الضريبية التى تطبقها الحكومة، مشيرا إلى أنها تسببت فى زيادة المنازعات الضريبية.

مشروع قانون المنازعات الضريبية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المنازعات الضريبية.

تقسيم الشعب المصرى لطبقتين

وقال إمام: للأسف تلك السياسات المالية المتخبطة قسمت الشعب المصرى لطبقتين.

وأضاف: بالنسبة لمشروع القانون فهو من التشريعات التى نذطر للموافقة عليها، ولكن من الأصل ألا يكون لدينا منازعات ضريبية، وأن ما نحتاجه هو كيف نصل لحل لتقليل تلك المصروفات فى النهاية

ودعا لإعداد سياسة ضريبية واضحة بدون مصروفات وأعباء على الممول، وإعادة النظر للطبقة المتوسطة ورفع الأعباء عنها، حيث لم نعد نعرف عدد الفقراء فى مصر ولا عدد الطبقة المتوسطة بسبب السيسات الضريبية المتخبطة.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع

وتابع: أيضا يستهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.