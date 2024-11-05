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سياسة

رئيس خطة البرلمان يستعرض تفاصيل تعديل قانون المنازعات الضريبية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية 

 

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع

وتابع: أيضا يستهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

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