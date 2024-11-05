وزير المالية يكشف انخفاض الدين وتقليل الاقتراض، وأين ذهبت أموال رأس الحكمة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.

بيان وزير المالية أمام مجلس النواب

جاء ذلك في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض.

انخفاض الدين وتراجع الاقتراض

وكشف وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.

سداد 3 مليارات جنيه من الديون

وقال وزير المالية: سددنا 3 مليارات واقترضنا مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.

تحديد سقف حجم الاستثمارات لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص

وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.

مصير أموال صفقة رأس الحكمة

وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.

وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.

وكشف عن دعم وزارة الاتصالات لتوطين صناعة المحمول، وتم الاتفاق مع عدد من الشركات بالفعل لتوطين عدد من صناعات المحمول بمصر وبدأت بعض االشركات العمل بالفعل.