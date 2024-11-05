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رياضة

الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على ملف إصابة أشرف داري

أشرف داري
أشرف داري

الأهلي، وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حظرا إعلاميا على ملف إصابة أشرف داري مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة في كاحل القدم.
وقالت مصادر داخل الأهلي إن طبيب الفريق طلب عدم تناول اي معلومات بشكل رسمي عن إصابة اللاعب لحين انتهاء فترة التوقف الدولي يوم ١٩ نوفمبر الجاري.
طبيب الأهلي يرى أن اللاعب في حاجة لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة وأن هذا الملف يحتاج إلى سرية تداول المعلومات بعد تجدد إصابة اللاعب ثلاث مرات في كاحل القدم خلال شهر واحد فقط وما ترتب عليه من تداول معلومات بشأن وجود أزمة بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي كان يرغب في الاستعانة بخدمات اللاعب المغربي. 

كما كشف مصدر مقرب من المغربي رضا سليم لاعب الأهلي حقيقة وجود مفاوضات معه من جانب أندية الوداد والرجاء بالدوري المغربي. 

وقال: لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب الذي مازال يمتلك عقدا مستمر مع الأهلي ولا توجد اتصالات من جانب أندية المغرب لاستعادة اللاعب من جديد للعودة إلى الدوري المغربي. 

يسود اتجاه قوي داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في انتقالات الشتاء القادم في ظل كثرة إصابات أشرف داري وياسر إبراهيم ومع ظهور يوسف أيمن بمستوى بعيد عن الأهلي يقربه من الرحيل عن القلعة الحمراء ومع ضغط المباريات بالنسبة لرامي ربيعة الذي يشارك أساسيا طوال هذه الفترة. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة زد المقرر لها الخميس القادم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الاستعانة بخدمات محمود كهربا لاعب الفريق في جزء من مباراة زد المقرر لها الخميس القادم حيث يستعيد الأهلي اللاعب في قائمة مباراة زد القادمة بعد غيابه عن مباراة سيراميكا بسبب آلام الركبة. 

يجتمع مارسيل كولر مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة زد المرتقبة. 

كما يعقد  كولر   محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة زد الخميس القادم. 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم في الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت  ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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