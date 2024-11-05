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رياضة

اتجاه داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في يناير

كولر، فيتو
كولر، فيتو

الأهلي، يسود اتجاه قوي داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في انتقالات الشتاء القادم في ظل كثرة إصابات أشرف داري وياسر إبراهيم ومع ظهور يوسف أيمن بمستوي بعيد عن الأهلي يقربه من الرحيل عن القلعة الحمراء ومع ضغط المباريات بالنسبة لرامي ربيعة الذي يشارك أساسيا طوال هذه الفترة. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة زد المقرر لها الخميس القادم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الاستعانة بخدمات محمود كهربا لاعب الفريق في جزء من مباراة زد المقرر لها الخميس القادم حيث يستعيد الأهلي اللاعب في قائمة مباراة زد القادمة بعد غيابه عن مباراة سيراميكا بسبب آلام الركبة. 

يجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة زد المرتقبة. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة زد. 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم في الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت  ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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