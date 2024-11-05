الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يشدد على أصحاب عربات الطعام المتنقلة بعدم التعدي على الطريق العام

أثناء الجولة
أثناء الجولة

قال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه تمت الاستجابة السريعة لشكوى خاصة بتهالك وعدم توافر عدد من أغطية "بالوعات" الصرف الصحى بنجع العماري أمام الجمعية الزراعية بمنطقة حي المطار.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه على الفور تم توجيه رئيس حي المطار بالتواصل مباشرةً مع مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، المهندس أبو النجا عرابي والذي قام بإرسال فريق من شبكات الصرف لعمل اللازم وإزالة أسباب الشكوى وحل مشكلة أغطية الصرف بالمنطقة المعنية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة رئيس مدينة الأقصر 


وفي سياق آخر، قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنبيه على أصحاب عربات الطعام المتنقلة بعدم التعدي على الطريق العام وتحديد أماكن إنتظار المواطنين أمام العربات وعدم التأثير على الحركة المرورية وانسيابية الشارع والحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة.

وجه رئيس مدينة الأقصر، يوسف محمد علي رئيس حي المطار، بتنفيذ حملة نظافة بطريق منشاة العمارى بمنطقة المطار مما أسفر عن رفع حوالى ١٥ طن قمامة وتراكمات، كما تابع "الشرابي" أعمال تنفيذ حملة نظافة تحت إشراف محمد سعيد رئيس حي شرق، لرفع القمامة والتراكمات بشوارع «البوتجاز- الصرف الصحي- الشونه - شل- جى جى» بمنطقة شرق حيث تم رفع حوالى 5 طن قمامة وأتربة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بأعمال رفع الإشغالات والنظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر على استمرار حملات النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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