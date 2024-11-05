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سياسة

وزير المالية: زيادة حجم إيرادات مصر الضريبية 45% خلال الربع الأول من العام المالى

وزير المالية أمام
وزير المالية أمام مجلس النواب، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن الفترة الحالية تشهد شراكة جيدة بين وزارتى المالية والاستثمار.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال إلقاءه بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وقال كوجك: نستهدف توحيد كافة الرسوم والتكاليف وتبسيطها وتخفيض الاعباء وتوحيد جهة التعامل، وبدأنا بتخفيض ضريبة صندوق التدريب 

وتابع: نجحنا فى زيادة حجم إيرادات مصر الضريبية بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك  رغم تراجع إيرادات قناة السويس فى تلك الفترة، وكان ذلك نتيجة بداية منظومة التسهيلات 

وقال وزير المالية: إن ذلك يؤكد أن النشاط الاقتصادى افضل نشاط ينتج إيرادات ايرادات 

وتابع، أن العجز الكلى انخفض كرقم ونسبة وبالتالى المديونية انخفضت.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، كشف عن إعداد منظومة ضريبية متكاملة، مشيرا إلى أنها تخاطب كل الأوعية الضريبية.

 

وزير المالية يكشف المنظومة الضريبية الجديدة أمام مجلس النواب

وأوضح وزير المالية أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدا أن بها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.

وزارة المالية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية

وأكد الوزير أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

المنظومة الضريبية الجديدة مبسطة لتخفيف الأعباء

وأشار إلى أن المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات.

وقال: هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا.

وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية، هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.

وأشار الوزير إلى أنه منذ الإعلان عن حزمة الإعفاءات الضريبية تم عقد العديد من اللقاءات المختلفة، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه بعد مشاورات مع عدد كبير من الجهات من أجل التفعيل بنجاح، لاسيما وأنه يضم العديد من الامتيازات.

وقال: ما نريده هو الالتزام بالإقرارات الضريبية، والفواتير، وجميعها لا تحمل الممول أي أعباء إضافية.

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