وزير المالية يكشف تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة أمام النواب

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، إعداد منظومة ضريبية متكاملة، مشيرا إلى أنها تخاطب كل الأوعية الضريبية.

وزير المالية يلقي بيانا أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وزير المالية يكشف المنظومة الضريبية الجديدة أمام مجلس النواب

وأوضح وزير المالية أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدا أن بها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.

وزارة المالية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية

وأكد الوزير أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

المنظومة الضريبية الجديدة مبسطة لتخفيف الأعباء

وأشار إلى أن المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات.

وقال: هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا.

وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية، هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.

وأشار الوزير إلى أنه منذ الإعلان عن حزمة الإعفاءات الضريبية تم عقد العديد من اللقاءات المختلفة، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه بعد مشاورات مع عدد كبير من الجهات من أجل التفعيل بنجاح، لاسيما وأنه يضم العديد من الامتيازات.

وقال: ما نريده هو الالتزام بالإقرارات الضريبية، والفواتير، وجميعها لا تحمل الممول أي أعباء إضافية.