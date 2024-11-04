محافظ الأقصر يكلف بالاهتمام بملفات التصالح والتقنين ومشروعات حياة كريمة

تابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، سير العمل بمجلس مدينة أرمنت، حيث تابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بالاهتمام بملفات منع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء أولا بأول، وتحسين مستوى النظافة، وبمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركز أرمنت.

المشروعات التنموية



وأكد محافظ الأقصر على أهمية الانتهاء من كافة أعمال المرافق تمهيدًا لبدء أعمال رصف الشوارع، لافتا إلى قرب انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمركز ودخول الخدمة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من العاملين بمجلس مدينة أرمنت، ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة والمركز التكنولوجي، حضر اللقاء، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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