الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

قرار النيابة في حادث مصرع سيدة سقطت من شرفة شقتها بأبو النمرس

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 أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق الرابع في أبو النمرس أثناء نشر الغسيل، مما أسفر عن مصرعها، وأمرت بحفظ التحقيقات في الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أنها اختل توازنها أثناء توقفها ببلكونة شقتها، مما أدى لسقوطها، واستمعت النيابة لأقوال أسرتها ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

 

سقوط ربة منزل من الطابق الرابع في أبو النمرس

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع في أبو النمرس، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

 

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن ربة منزل، اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة الجيزة أبو النمرس

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