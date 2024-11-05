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ثقافة وفنون

"آل شنب" يتخطى 10 ملايين جنيه وينافس على الأعلى إيرادات بالسعودية

ال شنب، فيتو
ال شنب، فيتو

 نجح فيلم “ آل شنب ” في المنافسة ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات فى السينمات السعودية، فى أول أسابيع عرضه هناك.

وحقق الفيلم 833 ألف ريال سعودي، وهو ما يتخطى 10 ملايين جنيه مصري. 

 

فيلم آل شنب

 فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ويضم فريق عمل فيلم آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

 

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السينمات خالد سرحان ريال سعودي اسماء جلال أحمد عبدالله هيدي كرم كواليس فيلم آل شنب

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