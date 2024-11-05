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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بمنطقة النزهة. 

وكان قسم شرطة النزهة تلقي معلومات تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة النزهة من القبض علي المتهم اثناء إستقلال المتهم دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته علبي كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام - مبلغ مالى - وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه.

بمواجهته، اعترف  بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة النزهه مخدر الحشيش قسم شرطة النزهة

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