انطلاق دوري كرة القدم الخماسية بجامعة طيبة التكنولوجية (صور)

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم، انطلاق فعاليات دوري كرة القدم الخماسية لطلاب الجامعة، للعام الجامعي 2024-2025، برعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور خالد خليفة، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويشارك في الدوري 21 فريقًا يمثلون مختلف كليات الجامعة، ويستمر حتى يوم 25 نوفمبر الجاري.

دوري كرة القدم

وافتتح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدوري بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إذ شهدت المباراة الافتتاحية بين فريقي النصر وريال مدريد إثارة كبيرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

من جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن النشاط الرياضي المتمثل في دوري كرة القدم يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالشباب وتنمية الروح الرياضية واستغلال طاقات الشباب، إذ تساهم تلك الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزيز روح الفريق والتعاون، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة محفزة للطلاب لممارسة هواياتهم وتطوير قدراتهم.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وضعت خطة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، بهدف تعزيز المشاركة الطلابية في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مشيرا إلى أن أن دوري كرة القدم يأتي ضمن هذه الخطة، بهدف توفير منصة للطلاب لعرض مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وتعزيز التواصل الاجتماعي بينهم، مؤكدًا على أن الجامعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في إثراء الحياة الجامعية.