أمير قطر يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أدلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصوته في الاستفتاء العام على مشروع تعديلات دستورية على الدستور الدائم للدولة، وذلك في مقر اللجنة الخامسة عشرة في براحة مشيرب.

إجراءات فرز وعد الأصوات عقب إغلاق الصناديق

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات عقب إغلاق الصناديق لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

عملية المشاركة في الاستفتاء

وبدأت في قطر اليوم الثلاثاء، عملية المشاركة في الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي من خلال وسيلتين الأولى عبر التصويت الورقي بصناديق الاقتراع وذلك بالحضور الشخصي في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها أو الوسيلة الثانية إلكترونيا عبر التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق (مطراش 2) داخل قطر وخارجها.