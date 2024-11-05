بـ٣١٨ مليون يورو، نقل النواب توافق على قرض الخط الأول للقطار الكهربائي

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة ٣١٨ مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

شبكة القطار الكهربائي السريع

وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي، حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.

المرحلة الأولى لشبكة القطار الكهربائي السريع

وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول ٦٦٠ كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب ۳٩٠ كم.

تفاصيل مشروع شبكة القطار السريع

ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.

مراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ ۱,۸۱۰ كيلو متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم إلى مرسى مطروح بطول ٦٦٠ كم و21 محطة و۸ محطات قطار سريع و۱۳۰ محطة إقليمية.

المرحلة الثانية بمشروع القطار الكهربائي السريع

المرحلة الثانية: تبدأ من محطة ٦ أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول ٨٥٠ كم وعدد ۲۸ محطة (1) محطات قطار سريع + ۱۹ محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

المرحلة الثالثة تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر، ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا، ثم إلى الغردقة بطول حوالي ٣٠٠ كم وعدد ۷ محطات (2) محطات قنطار سريع و۳ محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.

الهيئة القومية للأنفاق تنفذ مشروع القطار الكهربائي السريع

وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع. وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmu يراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة الي رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.

ويقوم هذا الفريق بالأشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.

كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.