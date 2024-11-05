أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وسحجات، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص رقم 4358 د ف ن، باخري رقم 1329 وب ن، بدراجة نارية أمام كوبري الشيخ عطا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمين جميعا في بني سويف

تم نقل المصابين الى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.