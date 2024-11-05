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حوادث

الحبس 3 سنوات لسائق تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في البساتين

حبس
حبس

 قضت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة سائق متهم بالتسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بالخطأ، أثناء قيادة سيارة في البساتين بالحبس 3 سنوات. 


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد. ك تسبب خطأ في وفاة المجني عليهم حمادة. س، ياسمين. ع، ياسر. ع، مهند. م، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قادة السيارة المتسببة في الحادث رقم  ع.ر.م -3767 والمقطورة ع.هـ.ق 97736  بسرعة فائقة فاصطدم بالعديد من السيارات وانقلبت على السيارة رقم ط.ل هـ 9835 وكذلك السيارة رقم  ا.ق.ج 1521 محدثا وفاة المجني عليهم وكان نتيجة إخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته، وذلك لكونه متعاطيا المخدر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تسبب بالخطأ في إصابة المجني عليهم ديفيد.ف،إبراهيم.ح، أحمد. أ، بكر. ي، محمد.س،  يحيي. س،أحمد. ي، مبروك. ر، عمر. ع، أحمد. م، هشام. ع، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قائد السيارة المتسببة في الحادث بسرعة فائقة واصطدامه بالسيارات ارقام و. ا. ط 3675، ك.م9746، أ.ف.ط 4978، ط.ط 2385 فنتج عنه إصابة المجني عليهم والمبينة إصاباتهم بالتقارير الطبية، بالإضافة لقيادته السيارة تحت مخدر.


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محكمة جنايات القاهرة البساتين النيابة العامة

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