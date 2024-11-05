17 نوفمبر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية بعين شمس

حددت نيابة عين شمس 17 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس.

كانت قوات الأمن قد نجحت في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ممارسة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، تزوير المحررات الرسمية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة)، واعترف بتزويره المحررات الرسمية.