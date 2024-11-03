إحالة عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية في عين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس إحالة عاطل متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية.

كانت قوات الأمن قد نجحت في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بتزوير المحررات الرسمية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة)، واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.