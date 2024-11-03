الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية في عين شمس للمحاكمة

تزوير المحررات الرسمية،
تزوير المحررات الرسمية، فيتو

أمرت نيابة عين شمس إحالة عاطل متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية.

كانت قوات الأمن قد نجحت في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بتزوير المحررات الرسمية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة)، واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة عين شمس تزوير محررات رسمية منطقة عين شمس مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير المحررات الرسمية بباب الشعرية

إجراءات مواجهة تزوير أختام الشركات ودمغات الذهب وفقًا للقانون

حبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في عين شمس

الأكثر قراءة

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

إخلاء طاقم باخرة نيلية في الأقصر بعد حادث ميل (صور)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads