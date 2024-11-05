قرية دندرة فى قنا تنظم ندوة عن الخطة الاستثمارية للعام المالي (صور)

نظمت قرية دندرة، التابعة لمحافظة قنا،ندوة لتعزيز أطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وذلك في إطار حرص وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،للتأكيد على "خطة المواطن"، وحقه في التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، حيث تقدم الوثيقة معلومات مُفصّلة عن الإستثمارات الموجهة من الدولة لكل المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع فضلًا عن أهم المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في المدينة والقرية، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.

حاضر محمد عز نائب المدينة،عبير حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة،عفاف برعي مدير المشاركة المجتمعية بالوحدة،أحمد عبدالرحيم رئيس القرية لمناقشة الخطة الإستثمارية عام 2025/2024 وتقديم مقترحات لخطة 2026/2025.

الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025/2024

وأضاف عز إن جلسة المشاركة المجتمعية تستهدف مناقشة جلسات التشاور ومدى رضاء المواطنين عن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025/2024 وتم عرض خطه التنمية المحلية المتكاملة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية،وتوجيهات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.