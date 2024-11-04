سكرتيرعام قنا يتابع تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء

قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء.

وحضره اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف مدير إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى، وصابر سعيد مدير وحدة الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

ملفات تقنين الأراضي بقنا

وناقش السكرتير العام، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وشدد "حمودة" علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مع ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

لذا تهيب محافظة قنا المواطنين، سرعة استكمال المستندات المطلوبة والتواصل مع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح قبل غلق باب التصالح.