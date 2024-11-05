الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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سياسة

بدء جلسة النواب للاستماع لبيان وزير المالية ومناقشة إنهاء المنازعات الضريبية

حنفي جبالي يفتتح
حنفي جبالي يفتتح جلسة النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد الاستماع إلى  بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

 خطط تحسين إدارة المالية العامة للدولة

ويستعرض وزير المالية، خطط تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان 

كما يستعرض وزير المالية أمام مجلس النواب، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يهدف القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

موافقة مجلس الشيوخ على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

كان مجلس مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا الأسبوع الماضي على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.

وكشف تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ،، أن مشروع القانون جاء من الحكومة مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025.

 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.

 

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