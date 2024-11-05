الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

ربة منزل تحاول التخلص من حياتها لرفض زوجها تطليقها

اسعاف
اسعاف

استمعت نيابة النزهة لأقوال ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية، وقالت إنها حاولت انهاء حياتها رغبة منها في الموت لعدم موافقة زوجها علي تطليقها.  

واضافت ان زوجها لم يجبرها علي تناول اقراص الدواء التي استخدمتها في محاولة انهاء حياتها. 

وامرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مستشفى الدمرداش للسموم، يفيد بوصول سيدة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها كمية كبيرة من العقاقير.

وتم إجراء الفحوصات الطبية وإنعاش للسيدة وتمكن الاطباء من إنقاذ حياتها وإجراء الاسعافات الاولية لها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق
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نيابة النزهة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة مستشفى الدمرداش للسموم النيابة العامة

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