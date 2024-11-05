اجتماع مع رؤساء القرى لمناقشة منظومة النظافة في قنا
عقد سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبحضور رؤساء الوحدات القروية، حيث تمت مناقشة منظومة النظافة بالقرى.
وكذلك عدم التغافل عن أى تعديات على أراضى أملاك الدولة لما يمثله من إهدار للثروة القومية للدولة،لذا تهيب محافظة قنا المواطنين، سرعة استكمال المستندات المطلوبة والتواصل مع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح قبل غلق باب التصالح.
المتغيرات المكانية بقنا
كما تم مناقشة وعرض آخرالمستجدات في المتغيرات المكانية، كما تطرق الإجتماع إلى ضرورة الإستفادة القصوى من المعدات الموجودة بالقرى والتنسيق بين القرى فى هذا الموضوع،يأتى ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.
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