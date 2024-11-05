فريق متابعة تطبيق شهادة الأيزو 9001/2015 يزور جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، فريق المراجعين من الشركة الأمريكية GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة برئاسة المهندس عمرو الحلو كبير المراجعين، بعد أن قام الفريق على مدى يومين بالتأكد من تطبيق المواصفة الدولية، وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة، للمراجعة الثالثة على التوالى، والتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للأيزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة والممنوحة للجامعة فى عام ٢٠٢٢.

حضر الجلسة الختامية الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأمناء المساعدين، وفريق الجودة، ومديرو العموم، ومديرو الإدارات ومنسقي الإدارات للجودة والعاملين بالجامعة.

قدم الدكتور قنصوة خلال كلمته الشكر لكل منتسبي جامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد لحصول الجامعة على التجديد الثالث لشهادة الأيزو، وذلك من خلال منظومة العمل الجماعي الذى يعد المنظومة المستدامة للاستمرار فى التطوير لوضع جامعة الإسكندرية العريقة في المكانة التي تستحقها، كما قدم الشكر لفريق الزيارة برئاسة المهندس عمرو الحلو.

وأكد الدكتور قنصوة أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية داخل جامعة الإسكندرية، لافتًا أنه سيتم تنظيم حزمة من الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة خلال الفترة القادمة بهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل عبء الإدارة مستقبلًا

وأضاف أن الجامعة تعمل جاهدة من أجل خلق الموارد التى تستطيع من خلالها تحقيق الرضا الوظيفى لكل منتسبي الجامعة، كما أشار إلى جهود الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، وإنشاء عدد من الفروع الدولية لجامعة الإسكندرية وغيرها من الإجراءات التى اتخذتها جامعة الإسكندرية لتحقيق التميز ولتصبح جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة.

أوضح المهندس عمرو الحلو كبير المراجعين بأن المراجعة قد تمت طبقا للأجندة المتفق عليها، حيث تمت الزيارة لمدة يومين بحضور عدد أربعة مراجعين وتمت مراجعة وثائق الجودة وزيارة الإدارات المختلفة وعقد اجتماعات مع المسؤولين بالجامعة.

وأوضح الدكتور كمال متولي المشرف على إداره توكيد الجودة بالجامعة أنه سبق هذه الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، والأمناء المساعدين، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بمساعدة فريق الجودة عن طريق نشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.

وفى نهاية اللقاء فتح رئيس الجامعة نقاشًا مفتوحًا مع الحاضرين للاستماع إلى رؤيتهم وأفكارهم للنهوض بالجامعة.

جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 فى مايو 2015، وتم تجديد الشهادة لعامي 2016، 2017، واعتبارا من عام 2018 تم المنح طبقا للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015، والتي تم التجديد عليها لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.