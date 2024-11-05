مستأنف الجنايات تسدل الستار على محاكمة المتهمة بقتل زوجها.. وضعت خطة "العشاء الأخير" لقتل زوجها، استخدمت مخدرا لشل مقاومته، وطعنته 42 طعنة قاتلة.. والاستئناف تقضي بتأييد سجنها المؤبد

أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، الستار على استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بطعنه 42 طعنة بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية، وقضت برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتها بالسجن المؤبد.



المتهمة عزمت على قتل زوجها لتهديدها بالطلاق

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة “عفاف أ.”، نشب بينها وبين زوجها المجني عليه “عناني ف.”، خلاف توعدها على أثره بالطلاق، فامتلأ قلبها حقدا عليه وبعد تفكير منها في الأمر على مدار أسبوعين، عزمت على قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة انتظرت حتى مغادرة ابنتها في نزهة، وأوحت لها أنها والمجني عليه قد غادرا المسكن لتتراخى عن العودة مبكرا، وما أن أيقنت انفرادها بزوجها حتى أعدت له عشاءه الأخير، ودست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها.



المتهمة استخدمت مخدرا لشل مقاومة المجني عليه

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة ما أن أنهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم، حتى بادرت بإحضار سلاح أبيض سكين كبير ذي نصل طويل حاد ومدبب، وتسللت إليه. واقتربت منه، وأيقنت أن مفعول المخدر بدأ يسري بجسده، ثم قامت بطعنه في منطقتي البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الأخرى قاصدة إزهاق روحه، ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها من دمائه وسرقة مبلغ مالي قدره 1470 جنيها كان بحوزته.



تقرير الطب الشرعي للمجني عليه يكشف حجم الطعنات

وجاء في تقرير الطب الشرعي للمجني عليه أنه بالكشف الظاهري على جثته تبين وجود جروح قطعية مستوية الحواف بالوجه تحت الشفاة السفلية والخد الأيمن والأيسر والرقبة من الجهة اليمنى واليسرى وجروح طعنية مستوية الحواف متعددة منتشرة في الصدر والبطن وعلى الكتف الأيسر والإبط الأيسر والكتف الأيمن وجميعها حيوية.



وأضاف تقرير الطب الشرعي أن عدد الطعنات التي عُثر عليها في جثة المجني عليه بلغت 42 طعنة، وأن الإصابات الموصوفة بالوجه والعنق والصدر والبطن والكتفين هي إصابات طعنية ناتجة من الطعن باستخدام آلة حادة ذات نصل حاد وطرف مدبب سكين.

وتبين أن السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهمة عبارة عن سكين ذي نصل معدني كبيرة الحجم مدبب المقدمة بطول 23 سم وعرض 4 سم، ويد السكين بلاستيكية سوداء اللون بطول 14 سم وعرض 4 سم، والواقعة جائزة الحدوث.

تثبيط الجهاز العصبي وإضعاف قوة المجني عليه

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي للعينات الحشوية المأخوذة من جثة المجني عليه تبين إيجابيتها لمواد: مرتازابين، کیوتابین، نورتبتيللين، وهي مواد ينتج عنها تثبيط الجهاز العصبي بالجسم ومن شأنها إضعاف قوة المجني عليه.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الوفاة ترجع إلى حدوث صدمة نزفية حادة ناتجة عن الإصابات الموصوفة بالعنق والصدر والبطن وهي إصابات طعنية.



وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي النفسي والعقلي الصادر للمتهمة، وجاء فيه أنه ثبت للجنة الفحص أن المتهمة لا يوجد لديها في الوقت الحالي، ولا في وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور، ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعلها مسئولة عن الاتهام المسند إليه.