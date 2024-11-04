تأييد الحكم بالمؤبد لربة منزل متهمة بقتل زوجها بـ42 طعنة لسرقته في المطرية

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بطعنه 42 طعنة بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية وقضت بتأييد حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عفاف. أ نشب بينها وبين زوجها المجني عليه “عناني.ف” خلاف قام على أثر ذلك بتوعدها بالطلاق، فامتلأ قلبها حقدا عليه وبعد تفكير منها في الأمر على مدار أسبوعين، عزمت على قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة انتظرت حتى مغادرة نجلتها في نزهة وأوحت لها أنها والمجني عليه قد غادرا المسكن لتتراخي عن العودة مبكرا، وما إن أيقنت انفرادها بزوجها حتى أعدت له عشاءه الأخير ودست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمة ما أن أنهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم، فبادرت بإحضار سلاح أبيض سكين كبير ذو نصل طويل حاد ومدبب وتسللت اليه وما ان اقتربت منه وأيقنت أنه قد اتي مفعول المخدر بجسده ثم قامت بطعنه في منطقتي البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الاخرى قاصدة إزهاق روحه ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها من دمائه وسرقة مبلغ مالي 1470 جنيها كان بحوزته.