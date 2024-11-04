الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد الحكم بالمؤبد لربة منزل متهمة بقتل زوجها بـ42 طعنة لسرقته في المطرية

تأييد الحكم بالمؤبد
تأييد الحكم بالمؤبد لربة منزل

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بطعنه 42 طعنة بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية وقضت بتأييد حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عفاف. أ نشب بينها وبين زوجها المجني عليه “عناني.ف” خلاف قام على أثر ذلك بتوعدها بالطلاق، فامتلأ قلبها حقدا عليه وبعد تفكير منها في الأمر على مدار أسبوعين، عزمت على قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة انتظرت حتى مغادرة نجلتها في نزهة وأوحت لها أنها والمجني عليه قد غادرا المسكن لتتراخي عن العودة مبكرا، وما إن أيقنت انفرادها بزوجها حتى أعدت له عشاءه الأخير ودست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمة ما أن أنهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم، فبادرت بإحضار سلاح أبيض سكين كبير ذو نصل طويل حاد ومدبب وتسللت اليه وما ان اقتربت منه وأيقنت أنه قد اتي مفعول المخدر بجسده ثم قامت بطعنه في منطقتي البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الاخرى قاصدة إزهاق روحه ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها من دمائه وسرقة مبلغ مالي  1470 جنيها كان بحوزته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة منطقة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص في القليوبية

16 نوفمبر، استئناف المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا على حكم اعدامه

تأييد حكم إعدام المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» في الدقهلية

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads